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15.09.2020 - 18:20 |

Son dakika | Fenerbahçe, Muriqi transferinin maliyetini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i 17,5 milyon euro bedel ile Lazio'ya sattığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olduğunu borsaya bildirdi. Sarı-lacivertliler, bu transfer karşılığında 2,5 milyon eurosu bonus olmak üzere 20 milyon euro alacak. Öte yandan sonraki satıştan da yüzde 5 pay Fenerbahçe'nin olacak.

Bonservis bedeli: 17,5M€
Bonuslar: 2,5M€
Sonraki satıştan pay: %5

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile p rofesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.

Son dakika | Fenerbahçe, Muriqi transferinin maliyetini KAPa bildirdi

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