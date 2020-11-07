Son dakika - Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 pozitif vaka

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Üç oyuncumuz ve bir teknik ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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