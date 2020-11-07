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07.11.2020 - 11:40 |

Son dakika - Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 pozitif vaka

Fenerbahçe Öznur Kablo, 3 oyuncu ve bir teknik ekip çalışanında Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 pozitif vaka
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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Üç oyuncumuz ve bir teknik ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son dakika - Fenerbahçe Öznur Kabloda 4 pozitif vaka

Ronaldo'dan ayağıyla basket

 

 

 

    Maç özeti | Fenerbahçe Beko-Khimki: 83-71
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