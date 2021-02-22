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22.02.2021 - 00:12 |

Son dakika - Fenerbahçe sonrası Göztepe'den paylaşım! ‘Kadıköy Hatırası'

Fenerbahçe maçı sonrası Göztepe kulübü, sosyal medyada ‘Kadıköy Hatırası: 1-0’ yazılı bir paylaşım ve Halil Akbunar’ın fotoğrafını yayınlayarak taraftarlarına sundu.

Son dakika - Fenerbahçe sonrası Göztepe'den paylaşım! ‘Kadıköy Hatırası'
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İzmir ekibi Göztepe’de Fenerbahçe zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı. 1-0’lık galibiyette tek golü atan Halil Akbunar, kariyerinde ilk kez deplasmanda Fenerbahçe filelerini havalandırmayı başardı. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda 8.48’de attığı golle bu sezon takımının en erken golüne imzasını koymuş oldu. Karşılaşma sonrasında da Göztepe kulübü, sosyal medyada ‘Kadıköy Hatırası: 1-0’ yazılı bir paylaşım ve Halil Akbunar’ın fotoğrafını yayınlayarak taraftarlarına sundu.

Son dakika - Fenerbahçe sonrası Göztepeden paylaşım ‘Kadıköy Hatırası

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