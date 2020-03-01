Son dakika | Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama: "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

"Ayrılık sürecinde örnek yaklaşım sergilemiştir"

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."

Derbi mağlubiyeti sonrası istifası kabul edilmemişti

Teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin ardından istifa etmiş, ancak yönetim kurulu kabul etmemişti. Tecrübeli hocanın Antalyaspor maçındaki beraberliğin ardından istifa etmek istediğini yinelemesi üzerine yollar ayrıldı.