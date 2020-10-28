Son dakika - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut imzayı attı! İtiraflar...

Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

Sizlere Emre'den sonra bir Mohikan daha tanıtıyorum. İkisinin de Trabzonlu olması gibi bir tesadüf var. Hocamızı niye seçtik ve nasıl seçtik konusunu anlatayım. Başka takımlarda da hocalar değişiyor. Ama söz konusu Fenerbahçe ve Ali Koç olunca konu başka işleniyor. Ersun Hoca'yla yolumuzu ayırdığımızda pandemi dönemindeydi. O zaman denildi; 'Koskoca Fenerbahçe bir tane hoca bulamıyor mu?' diye. Haklısınız da. Ama bu sefer iyi olsun diye çok düşünüp taşındık. O dönemde Emre'yle çok konuştuk. Emre yanına bir futbol aklına güvendiği bir süredir istediği bir hocayı aklına koymuştu. O zaman o kişi olmamıştı. O dönem Tahir Hoca'yla konuşuldu. O da sağolsun elini taşın altına koydu. Kolay değildi Tahir Hoca için. Fenerbahçe için hala 3. veya 2. olma şansı vardı. Kötü değildik. Orta şeker geçti bizim için pandemi dönemi. O dönemi düşünürken biz de hayal ediyorduk yepyeni bir hocamız olsun. Pandemi döneminde takımı tanısın isterdik. Hayalimiz, düşüncemiz oydu. Pek çok hocayla konuştuk. Gönlümüzde olan tek Türk hoca Erol Hoca'ydı. Basına yansıyan birkaç hoca vardı, doğruydu. Ama bizle alakası olmayan kişileri de yazdılar. Medyadan aldıkları destekle çok güzel köpürtülüyor. Sonra bir bakıyorsunuz, 'Ben Fenerbahçe'yi kabul etmedim' diyor. Topu topu 4 hocayla görüştü. Bu arada Erol Hoca Alanya'yla dolu dizgin gidiyordu. Son ben Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu aradım. Hocanızla ilgileniyoruz, başka adaylarımız da var. Müsaadenizle hocanızla görüşebilir miyiz dedim. O da haklı olarak, bir hedefi var Türkiye Kupası'na gidiyor diye, görüşmemeniz daha iyi olur dedi. Sonra garip şeyler oldu. Yapay zekalar kullanarak garip bir sistemle bize bazı hocalar sunan bir ekibimiz oldu. Hocamızın oynattığı futbol, gol atma, yeme, atak vs konularında yapay zeka da farkla önde çıkıyordu.

Hocamızı tam tanımıyorduk. Tüm bu geribildirimlerden sonra bekleme kararı aldık. İyiki de beklemişiz bugün karşınızdayız. O zamandan beri birlikte yemek yedik, oturduk konuştuk. Emre'yle birlikte işbirliklerini gördüm. Şuan çok ama çok iyi bir noktadayız. Kulübün formasını giymiş öz evladı iki kişiyi futbolu götürmek üzere getirdik. Diğer takımlarda kendini kanıtladı. Benim inancım kariyerinin zirvesine Fenerbahçe'de ulaşacak. Yıllarca da bu kulü

be hizmet edecektir. Emre'yle ikisinin kimyasının uyuştuğu bir ortam gördük. Oturduk, görüştük. Hocamla ilgili her şeyi sordum kendisine.

İlkeleri, prensipleri oyuna bakış açısı her şeyiyle benimle görüşleri uyuştu. Hocamı başkaları istiyordu. Biraz geç kalsak belki eldeki kul değil daldaki kuş olarak kalacaktı. Kaçırabilirdik. Bu formayla şampiyonluğu elde eden teknik direktör olarak da aynı başarıyı elde edecektir. Şöyle bir görüş var, başkan ve Emre elinden geleni yaptı. Artık gerisin Erol Hoca yapacak. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hepimizin tuzu olacak bu süreçte. Hocam istediği kadar takımı iyi yönetsin, biz Samandıra'yı, ortamı iyi yönetemezsek başarı yine gelmez.

Hocam buraya kendi ekibini getirdi. İletişimcisi, fitness eğitmeni, antrenörleriyle geldi. Çok merak ettiğim konu, hocanın ekibiyle bizim ekip nasıl uyuşacaktı. En mutlu unsurlardan birisi de hocamızın getirdiği ekiple bizim ekibimizin çok iyi uyuşması. Gerek idmanlar olsun. Gerek duran toplar olsun, performans çalışmaları olsun. Bazı futbolcularımıza hafif geliyordu idmanlar. Artık pestilimiz çıkıyor diyorlar. Bu iyi bir şey. Erol Hoca dışarıdan yumuşak göründüğüne bakmayın, istediği konuda yumruğunu masaya vuracak bir karakterdedir.

Hocamdan bir tane ricam var. Evet derin kadro çok önemli ama herkesin her an oynayabileceğini inanması lazım. Yani kadronun hep hazır olması lazım. Herkes oynayamaz evet ama bunu da iletişim yoluyla çözmek çok önemli. Novak Trabzonspor'da, Mert Hakan Sivasspor'da çok iyi işler yaptı. 40 haftalık bir lig ve kupa maçları var. Herkes görev alacak. Herkesi birbirini destekleyecek.

O tarafta da çok güzel adımlar attık. Ben hoş geldin diyorum Erol Hocam. Hayırlı uğurlu olsun, şansın yolun açık olsun. Senin liderliğinde yolun sonu şampiyonluk olsun.

Çok travma yaşadık. Çok beklenmedik şeyler yaşadık. O yüzden ben çok daha temkinliyim. Benim pozitif bakmamı en çok sağlayan etken hocamızın, Emre'nin ve oyuncuların gözünde gördüğüm ışık. İstek hırs, golden sonraki sevinç birliktelik beni çok daha sevindiriyor. Trabzonspor maçında 1-0 geri düştük, eyvah dedim. Mohikan var, Emre'nin imza töreni var. Ne durumda olacağız dedim. Ama 2. yarıda çok büyük üstünlük gösterip kazandık. Hocamızın dediği gibi takılacağımız zamanlar olacak. İnşallah böyle devam ederiz.

Şimdiden aklımız ucundan hiç seçim geçmiyor. Bazı işleri tamamen yapabilmemiz için 6 sene gerekiyordu. Göreceğiz görev süremizin 6 sene olup olmayacağını.

Gökhan Gönül'e çok üzülmüştüm

Gökhan Gönül buradan ayrıldığı zaman benim içim parçalanmıştı. Gökhan'ın ne kadar Fenerbahçe'ye hizmet etmekte istekli olduğunu görürsünüz. Gökhan'ın oynadığı yılları paraya bölerseniz en az kazanan oyunculardan biri olduğunu görürsünüz. Ama buna rağmen para için ayrılıyormuş gibi gösterilmesi beni çok üzmüştü. Buradan para için ayrıldığı haberlerinin çıkması, taraftarın tepkisi ki onu kimin organize ettiğini de biliyorum. Onun kaptan olarak geri dönmesi beni çok sevindirdi. Fenerbahçe forması ona yakışıyor, kaptanlık da ona yakışıyor. Benim başkanlığım altında geri dönmesi de çok güzel bir durum. Aklımda 1-2 tane futbolcu var ama onları söylemeyeyim haksızlık olur.

Bulut'un yaptığı açıklamalar şöyle;

Öncelikle Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu'na hayırlı uğur olsun diyorum. 4 sene formasını giydiğim takımda teknik direktör olarak bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyordum. Buraya gelmeden önce beni burada nelerin beklediğini biliyordum.

Buradaki camiayı, beklentiyi, taraftarımızın isteklerini bilerek geldik. Tek bir beklentimiz amacımız var, camiamıza 29. şampiyonluğunu yaşatmak. Kolay değil. 18 yeni transfer yaptık. Sistemimizi oturtmamız için 4 haftalık bir sürecimiz oldu. Ama Allah'a şükürler olsun ilk 6 haftaya baktığımızda her şey güzel gidiyor. Eksiklerimiz var mı evet var. Bunları da en kısa sürede atlatmaya çalışacağız. Hücum anlamında güzel yoldayız. Defansta birkaç hatamız var. Onları da düzelteceğiz. Milli aranın ardından Fenerbahçe taraftarına güzel bir takım izletmek istiyoruz. Emre'nin de dediği gibi bu yola ben değil biz olarak çıktı. Umarız biz olarak şampiyonluğu elde edeceğiz.

Önemli olan alacağımız galibiyet, Fenerbahçe'nin başarısı. Bu kararları ilk 11'leri ekibimle belirliyorum. Bazen oyuncularımız istediğimiz performansı gösteremeyebiliyor. O yüzden değişiklikler gerekiyor. Her futbolcum, 26'sı da hazır olmak zorunda. Ben hiçbir futbolcuyu birbirinden ayrı tutmuyorum. Kimden en iyi katkıyı alıyorsak onunla yola devam edeceğiz. Teknik ekip çok geniş. Bizden bile ilk 11 çıkabilir. Gerek ben gerek teknik ekibim oynamayan oyuncularla görüşmeler gerçekleştiriyor. 46 maçlık bir sezondan bahsediyoruz. Her futbolcu bize lazım. Bazısı 2-3 hafta oynayacak, diğer haftalar diğerleri oynayacak.

Böyle bir kadro kurulması bir baskı oluşturuyor mu, zaten Fenerbahçe'ye imza attıysanız her türlü üzerinizde bir baskı olacağını bilmeniz lazım. Evet zor ama sonuçta futbol sahada oynanıyor. Oynayarak hedefe gideceğiz.

Zaten bazı isimlerle uzun yıllardır bayadır tanışıyoruz. Hatta bir ara Emre'yle Newcastle'da takım arkadaşı olacaktık. Birlikte idman yapıyorduk. Ama o zaman o gerçekleşmedi. O zaman Newcastle'da 2 yenilgiden sonra hoca gönderilince bizim transferimiz de suya düştü. Ben de o isimler gibi güçlü ve dominant bir karakterim. Geldiğimiz günden bu güne kadar herhangi bir sorun yaşamadık, yaşamayız da. Gün gelecek puanlar kaybedeceğiz. Oturarak her şey çözülür zaten.

Komple yeni bir takım kurduk biz. Birinci günden itibaren bir arada çalışmadılar. Onun bir sıkıntısını yaşadık. Fakat ona rağmen 14 puanla 2. sıradayız. Her şey yolunda gidiyor.

Bizim planımız duran top üzerine kurulu. Şimdi de Fenerbahçe'de haftada bir kere duran topla kesin çalışıyoruz. Duran topla maçın kaderini değiştirebiliyorsunuz. Tabi biz de rakibimizin kornerler, serbest atışları anlamında en iyi şekilde analizler bize sunuluyor. Biz de ona göre çalışmamızı yapıyoruz.

Futbolda ana faktör geçiş oyunları. Topu kaptırdığınızda ve kaptığınızda neler yapıyorsunuz. Bunlar önemli. Daha demin dediğim hatalarımız var. Onları düzelteceğiz.

Malatya'da başladığım görevimde de elde bir malzeme var. Bu malzemeye göre bir sistem yapmamız gerekiyor. Yaptığımız transferler de bu sisteme yönelik oluyor. Ne oynatmak istediğimizi çok iyi biliyorduk, ona göre de transferler yaptık. Eksiklikler tabiki var. Bu eksiklikleri kazandığımız maçlarla azaltacağız.

Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Altyapı ülkemizde çok farklı. Altyapı konusunda Emre Belözoğlu çok iyi çalışmalar yaptı. Onun çalışmalarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Önceki çalıştığım kulüplerde altyapıda çok eksiklikler gördüm. O zamanki altyapının %95'nin bize bir fayda sağlayamayacığını görmüştük. Altyapı uzun bir süreç. 5-6 senede kurulabilecek bir sistem. Avrupa'da 2. takımları var. Orada oynayanları kendi takımlarına alıyorlar. Bizde böyle bir şey yok. Rezerv Ligi kurulacaktı, o da pandemiden dolayı olmadı. Rezerv takımları alt liglerde oynayarak A takıma katılmalı.