SON DAKÄ°KA | FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Yanal: Nizami golÃ¼mÃ¼z verilmedi

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal Trabzon maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸtu.

"Nizami gol atarak kaybettik"

"Tamamen oyuna ve topa hakim olduÄŸumuz bir maÃ§tÄ±. Gol pozisyonlarÄ± Ã¼rettiÄŸimiz bir maÃ§Ä± maalesef kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Bu bizi derinden Ã¼zdÃ¼. Birilerinin isteÄŸi olmayacak, biz yine istediÄŸimiz sonucu alacaÄŸÄ±z. FenerbahÃ§e bugÃ¼nkÃ¼ oyunuyla haklÄ±dÄ±r ama Ã§izgiden bu top geÃ§meli. Bu hakimiyeti sonuca Ã§eviremediÄŸimiz iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼z. BirÃ§ok maÃ§ var. HenÃ¼z daha bu ÅŸu diye konuÅŸmak Ã§ok erken. Bu yarÄ±ÅŸta birilerine son sÃ¶zÃ¼ sÃ¶yletmeden mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸiz. Transfer dÃ¶nemi tamamen bitti"

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunan Ersun Yanal, kaybettiklerini ancak ligin bitmediÄŸini belirtti.Â

Ã–nlerinde uzun bir maratonun bulunduÄŸunu ifade eden Yanal, "YÃ¼zde 68'e 32 gibi bÃ¼yÃ¼k farkla Ã¶nde getirdiÄŸimiz bir oyun var. Buna raÄŸmen rakibimize iki gol izni verdik. AtamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birÃ§ok gol ve gol pozisyonu var. AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da bir nizami gol var. Ä°yi yoldayÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

Yanal, oyun olarak iyi ÅŸeyler yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Bunu skora Ã§evirmek bugÃ¼nkÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k problemdi. TakÄ±m olarak oyunculara sÃ¶yleyecek bir ÅŸey yok Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar sadece topu Ã§izgiden iÃ§eri sokamadÄ±lar. FutbolcularÄ±n bundan sonraki performansÄ±na ihtiyaÃ§ var. Bu performansÄ±n sonuna kadar takibine devam edeceÄŸiz. Birilerinin isteÄŸi ile deÄŸil FenerbahÃ§e'nin son sÃ¶zÃ¼yle lig bitecektir. Bu mÃ¼cadeleye herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekiyor. FenerbahÃ§e takÄ±mÄ± daha iyisini, fazlasÄ±nÄ± yapacak. Ligin en son sÃ¶zÃ¼nÃ¼ FenerbahÃ§e sÃ¶yleyecek."Â

Yanal, Kruse'nin UÄŸurcan'a faul yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle MuriÃ§'in geÃ§erlilik kazanmayan golÃ¼ne yÃ¶nelik soru Ã¼zerine ise, "KonuÅŸulan ÅŸeyler Ã¼zgÃ¼nÃ¼m doÄŸru. Futbolun Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyor. BugÃ¼n her ÅŸey gÃ¼zel, her ÅŸey futboldu ama Ã¼zgÃ¼nÃ¼m futbolun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.