Son dakika | Fenerbahçe Tolgay Arslan ayrılığını resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Tolgay Arslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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