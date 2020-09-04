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04.09.2020 - 19:51 |

Son dakika | Fenerbahçe Tolgay Arslan ayrılığını resmen açıkladı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe Tolgay Arslan ayrılığını resmen açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Tolgay Arslan ile yollarını ayırdığını duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Son dakika | Fenerbahçe Tolgay Arslan ayrılığını resmen açıkladı

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