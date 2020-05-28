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28.05.2020 - 17:14 |

Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 16 Haziran'da

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının tarihlerini açıkladı. Buna göre; Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev karşılaşma 16 Haziran Salı günü oynanacak.

Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 16 Haziran'da
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının tarihlerini açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır."

Süper Lig'deki 5 haftalık maç programının ise önümüzdeki haftalarda kamuoyuna ilan edileceği duyuruldu.

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