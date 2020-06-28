Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Flaş iddia! Fenerbahçe'den Kayode atağı...

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ukrayna basınında, golcü arayışında olan Kanarya'nın Gaziantep FK'da başarılı bir performans sergileyen Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode için Shakhtar'la masaya oturacağı yazıldı.

Haberde ayrıca, 27 yaşındaki forvetle Emre Belözoğlu'nun da iletişim kurduğu belirtildi.

Shakhtar'ın da Nijeryalı oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı öğrenilirken, Kayode'nin bonservis bedeli 2.4 milyon Euro bedelinde. Kayode bu sezon Gaziantep FK formasıyla 26 maça çıktı ve 9 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.