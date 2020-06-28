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28.06.2020 - 15:53 | | Ajansspor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Flaş iddia! Fenerbahçe'den Kayode atağı...

Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Kayode için Shakhtar'ın kapısını çaldığını yazdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Flaş iddia! Fenerbahçe'den Kayode atağı...
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Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ukrayna basınında, golcü arayışında olan Kanarya'nın Gaziantep FK'da başarılı bir performans sergileyen Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode için Shakhtar'la masaya oturacağı yazıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Flaş iddia Fenerbahçeden Kayode atağı...

Haberde ayrıca, 27 yaşındaki forvetle Emre Belözoğlu'nun da iletişim kurduğu belirtildi.

Shakhtar'ın da Nijeryalı oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı öğrenilirken, Kayode'nin bonservis bedeli 2.4 milyon Euro bedelinde. Kayode bu sezon Gaziantep FK formasıyla 26 maça çıktı ve 9 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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