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11.07.2020 - 09:58 |

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Muriç'in yanına Artem Dzyuba!

Vedat Muriqi'nin yanına bir yıldız daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertliler, kulübünden ayrılmak istediğini belirten yıldız isim için temaslarını sıklaştırdı. İşte Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarını kendisine hayran bırakan o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Muriç'in yanına Artem Dzyuba!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu tecrübeli bir golcüyle takviye etmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Muriçin yanına Artem Dzyuba

Fenerbahçe'nin istediği golcü Rus Artem Dzyuba. 2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu Rusya'dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Dzyuba güçlü fiziği ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. Tecrübeli golcü 1.96 cm'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası. Dzyuba Rusya dışında forma giymedi.

33 maçta 18 gol attı

Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı. Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı.

31 yaşındaki Dzyuba, 2011 yılından beri düzenli olarak milli takımda forma giyiyor. Dzyuba, Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi eşleşmesinde de forma giymişti.

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