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02.06.2020 - 10:05 |

Son dakika - Fenerbahçe: Tüm koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Fenerbahçe, dünkü antrenman öncesinde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Fenerbahçe: Tüm koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
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Süper Lig’de kalan 8 hafta hazırlıkları için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde kampa giren Fenerbahçe’de; teknik heyet, idari heyet, futbolcular ve Riva’daki kampta görevli personel dün yapılan antrenman öncesinde Covid-19 testinden geçmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika - Fenerbahçe: Tüm koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

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