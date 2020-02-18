SON DAKİKA | Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe "saha olayları", Galatasaray ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte sevkler

1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- HATAYSPOR Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan HATAYSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BOLUSPOR Kulübü antrenörü UĞUR OKUR'un 15.02.2020 tarihinde oynanan BOLUSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu GUY LUCIEN MICHEL LANDEL'in 16.02.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BURSASPOR Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu ÖZER HURMACI'nın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.02.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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