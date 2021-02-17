Son dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! 'Yalan, iftira, şantaj...'

Galatasaray yönetimi, Kadıköy'de oynanan derbinin ardından Fenerbahçe yönetimine suçlamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de sarı-kırmızılı yönetimin iddialarına sert bir biçimde yanıt verdi.

İşte Sipahioğlu'nun yaptığı açıklamalar:

"Pazartesinden cumaya kadar Galatasaray tarafı tam 5 kez konuştu. Her türlü sponsorluk töreninde konuştular. Biz bunlara cevap vermedik. Önemli maçımız vardı. Karagümrük maçına odaklandık. Bu açıklamaları muhatap alıp almamayı çok düşündük. Geçen hafta G.Saray yönetiminin yaptığı iftiraları somut delillerle kanıtlamak için buradayız.

"Seçeceğimiz kelimeleri çok özenle seçeceğiz"

Galatasaray tarafından atılan iftiraları ve yalanları çürütmek için buradayız. Programın ilk bölümünde tüm bu yalanları kanıtlayacağız. İkinci bölümünde ise hakem olaylarına değineceğiz. Seçeceğimiz kelimeleri çok özenle seçeceğiz. Ortada ciddi bir suç var. Bu seviyeyi kendileri yarattı. Biz bu programları yapmak zorunda kaldık.

"Protokol tribününe alma yetkisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndedir"

GS TV'de yayınlanan görüntülerin ardından konuşan Sipahioğlu, "Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler. Bütün statların protokolleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Biz listeyi yapar, Ankara'ya yollarız. Spor Bakanlığı onay verir, vermez. İstanbul'daki tüm statlarda protokol tribününe alma yetkisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndedir. Herhangi bir yanlış varsa kulübe ait değildir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de müthiş ağırlamışlar.

"Birinci yalanı somut görüntülerle kanıtladık"

(G.Saray yönetiminin protokolden stada yaptığı giriş görüntülerinin ardından) Hakikaten bu görüntülere bakınca bunları söylemeye utanır. Mustafa bey (Cengiz) geliyor, buyurun diyorlar. Rahatça içeri girdiler. Takır takır içeri girmişler. Birinci yalanı somut görüntülerle kanıtlamış olduk. Maalesef bunu söylemek zorundayız, hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, tescilenmiş bir yalan. Gayet misafirperverlikle karşılamışlar. Hiçbir sıkıntı yok" açıklamasını yaptı.

"Başkanları, yönetimleri herhalde fazla film izliyorlar, sanata düşkünler"

'Şifre 1907' iddialarına cevap veren Sipahioğlu şöyle devam etti: "Başkanları, yönetimleri herhalde fazla film izliyorlar, sanata düşkünler. Hayal güçleri çok yüksek. Şifreyle stada alınma hiçbir zaman olmamıştır. Başkanlarının böyle bilgilendirilmesi de büyük hata. 1907 tribünümüzle protokol tribünümüz yan yana. Mustafa Cengiz eğer bunu kendi söylüyorsa çok büyük hata yapıyor. F.Bahçe'nin stada taraftarı şifreyle alması gibi bir uygulama olamaz. Bu tip söylemleri dile getirmek asıl çocukça olandır. Bu da videoyla ortaya koyduğumuz ikinci yalandır.

3 bin taraftar olduğu suçlaması

Bu da çok enteresan yalan. Yusuf beyi (Günay) uyarıyoruz. Söylemlerine dikkat etsin. Böyle kelimeleri kullanmaya hiç kimsenin hakkı yok. Hem yalan söyleyeceksiniz, hem de 'militan' diye kelimeler kullanacaksınız, bu iş çok farklı yerlere gider. Yusuf Günay'ı da Fenerbahçe Kulübü olarak çok ciddi biçimde uyarmak zorundayız.

"Nerede 3 bin kişi?"

Maraton tribünlerinde tek bir insan bile yok. Diğer tarafta da demin anlattığımız gibi 250 kadar insan alındı. G.Saray yönetimine soruyorum, nerede 3 bin kişi? Görüntüler ortada. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz. Ya da biz yalan söyledik diyeceksiniz. Açıklamalarında tutarsızlık var. Ben özür dileyeceklerini zannetmiyorum. Ya da yalanlarla yaşamaya devam edecekler. Bir kulübün başkanı, yönetimi bu kadar yalan söyleyemez.

"Bazı oyuncular provokasyon yaptı"

Hiçbir takım bu denli bir seviyesizlik, saygısızlık yapmadı. Takımları protokol tribününe dönerken bazı oyuncuların provokasyon yaptıkları görüldü. Maç bittikten sonra gayet medeni bir şekilde Galatasaray'ı tebrik ettik. Başkan Ali Koç, Mustafa Cengiz ile tokalaştı ve iyi akşamlar diledi. Görüntülerde de görüyorsunuz. Görüntülerde Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin nasıl holigan kimliğine büründüklerini tüm Türkiye görsün. Tebrik eden başkan bir tarafta, provokasyon yapan futbolcular bir yanda. Medya mensuplarından ricamız, bunları konuşun. Bunlar, yapanın yanında kâr kalmasın. Mustafa Cengiz, çok ciddi bir şekilde yanlış yolda. Ya birileri onu yönlendiriyor ya da kendi tercihi. Bu yol, yol değildir. Bu yalanı şiddetle kınıyoruz.

"Etebo görüntülerini sanki biz servis etmişiz"

Etebo resmi Instagram hesabından paylaşım yapıyorlar. Sanki görüntüyü biz servis etmişiz. Senin oyuncun bunu paylaşıyor ve 'Nereden servis edildiği bilinmeyen görüntüler' diyorsunuz." Servis eden de çeken de Etebo. Burada bile yalan söylüyorlar. Bu kadar ucuz oyunlara gerek yok. Zafer sarhoşluğu ile bu işleri yaptığınız zaman tabii ki cezası olacak. Altıncı yalanları buydu. Burada yanlış varsa Etebo'ya ceza verilmemesidir. Ayıp olan, 'Fenerbahçe Başkanı emniyet güçlerine küfür etti' diyecek kadar yalan söylemeniz ve bir taraftan küfür ettiği görüntülerle kanıtlanan oyuncunuzu korumaya çalışmanızdır.

Albayrak'ın Muriqi ve İrfan Can açıklaması

Burada şantaj var. Elimde birçok fotoğraf var ama vermedim. Birincisi, F.Bahçe'nin oyuncuları hakkında söylemler. İkincisi, şantaj içerikli söylemler. G.Saray yönetimi birçok transferi oyuncuyu ayartarak yapmakta. Bu UEFA'nın, FIFA'nın ve TFF'nin kurallarına aykırı bir durumdur. Bütün Anadolu kulüpleri bu yaklaşımdan rahatsız. Birçok kulüp de bundan rahatsız. F.Bahçe Kulübü olarak FIFA ve TFF kurallarına riayet ederek yapıyoruz. Önce kulüplerle görüşüp sonra oyuncuyla anlaşıyoruz. Vedat hakkında geçen yıl "Rize'de bir Aslan yatıyor" diyorlardı. Sonradan Vedat'ın çocukluk fotoğrafları çıktı.

"3 oyuncu istemişsiniz, 3'ünü de Fenerbahçe almış"

Aynısını İrfan Can için yapıyorlar. Çok iyi bir G.Saraylı diyorlar. İrfan Can'ın bir videosu var kendi arabasında. Röportajda Emre ve Alex'i örnek aldığını söylüyor. İrfan'ın hangi takıma eğilimi var belliydi. 3'ünü istemişsiniz. 3'ünü de Fenerbahçe Kulübü almış. Sorulması gereken soru, "Madem bu kadar yakındınız. Neden bu oyuncuları alamadınız?" 7. yalanı da ortaya çıkarmış olduk.

"Bize göre Ozan Tufan'ın golü net bir şekilde goldü"

Ligde kırılma zamanları geliyor. Fenerbahçe ile 'Zorlu' kelimesini yan yana getirip saldırı yaptılar. O noktadan sonra Fenerbahçe hakem hataları zincirine maruz kaldı. Sezon başında da algı yapmaya çalıştılar: Rıdvan Dilmen sezonu üzerinden Serdar Tatlı'ya bağlamaya çalıştılar. Bizi hakemleri yöneten bir konuma sokmaya çalışıyorlar. Çok net bir şekilde G.Saray maçında golümüz VAR ofsayt çizgisi çizilerek verilmedi. Kameraların açısı sonucu değiştiriyor. Pek çok faktör var. Manipülasyona açık sistem. Bize göre Ozan Tufan'ın golü net bir şekilde goldü. G.Saray-Kasımpaşa maçında yaşanan VAR pozisyonu da ortada. Ligin kırılma döneminde yine hangi takımın nasıl güçlendirildiği ortada. Tüm Türkiye Serdar Tatlı'yı isteyen kimmiş herkes görüyor. Ligin zirvesi 5 puan etkilenmiş. Türk spor kamuoyunun bunları konuşması lazım. Tarafsız spor adamıyım diyen herkes bunları konuşmalı.

"Bu seviyeye geldiğimiz için üzgünüz"

Çatır çatır bütün videoları ortaya koyduk. Bizi bu üsluba mahkum eden 10 gün boyunca G.Saray yönetiminden sürekli gelen yalanlar. Bu seviyeye geldiğimiz için üzgünüz, kusura bakmasınlar."



