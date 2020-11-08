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08.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de 4 yıllık barışma! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Kadıköy’de taraftar desteğinin artmasıyla ilginç bir durum yaşandı. 4 yıllık Beşiktaş ayrılığı sonrası dönen Gökhan ve Caner, armayı öperek tribünlerle barıştı

Son dakika - Fenerbahçe'de 4 yıllık barışma! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...
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Konyaspor maçında taraftar sayısını ve desteğini artıran Fenerbahçe’de özel bir durum yaşandı. 2016’da Beşiktaş’a gittikten sonra Kadıköy’de taraftarlarla arası açılan Caner Erkin ve Gökhan Gönül, bu sezon ilk kez dolu tribünlerin karşısına çıktı.
Özellikle yeni localarla daha çok taraftar olması ve kale arkalarına taraftar gruplarının geri gelmesiyle, Gökhan ve Caner ikilisine büyük ilgi vardı. Maç öncesi ısınmada taraftarlar ilk olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i çağırdı.

İki yıldız oyuncudan armayı öpmeleri istendi. Gökhan ile Caner de Fenerbahçe armasını öperek taraftarlara doğru koştu ve alkışladı. Böylece 4 yıllık kırgınlık yerini barışa bıraktı, eskisi gibi iki futbolcu Kadıköy’de sevgi gösteriyle karşılandı.

Boşa giden ortalar!
Konyaspor mücadelesinde sağ ve sol kanattan ortalarla gelen, birçok korner kazanarak fırsatlar bulan Fenerbahçe bir türlü üretkenlik kuramadı. 90 dakika boyunca sarı-lacivertliler rakip ceza sahasına tam 43 orta gönderdi, ancak sadece 4’ünde isabet sağlandı. Ayrıca 13 korner kullanan Fenerbahçe tehlike dahi bulamadı. Orta zenginliğine karşı sadece 10 şut çekilebildi ve bunlardan da sadece 2 isabet kaydedildi. Hiçbir üretkenlik ortaya koyamayan Fenerbahçe, tam 5 hafta sonra gol atamadı ve hücum hattında sınıfta kaldı.

Son dakika - Fenerbahçede 4 yıllık barışma Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

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