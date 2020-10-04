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04.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Transferde son dakika... Fenerbahçe'de vedası beklenen isimler Dirar, Garry Rodrigues, Serdar Aziz, Allahyar ve Zanka, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.

Son dakika | Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!
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Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Fenerbahçe’de ayrılması planlanan isimler net olarak ortaya çıktı. Vedası beklenen isimler Dirar, Garry Rodrigues, Serdar Aziz, Allahyar ve Zanka, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.
Serdar, Rodrigues ve Dirar, geçen haftaki Galatasaray maçında da kadroda yoktu.
Ayrıca Oğuz Kağan ve Barış Sungur’dan sonra bir diğer genç yıldız İsmail Yüksek’in de kiraya verileceği belirtildi.

Son dakika | Fenerbahçede 5 isimle yollar ayrılıyor

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