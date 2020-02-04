04.02.2020 - 18:50 |
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı kaldı!
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği listede Alper Potuk'a yer verilmedi. Yeni transfer Falette ile İstanbulspor'dan dönen Allahyar listede yer aldı.
Fenerbahçe'de ikinci transfer tescil döneminin sona ermesinin ardından A Takım oyuncu listeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
Devre arasında sarı-lacivertli yönetimin takım bulmasını istediği Alper Potuk, TFF'ye verilen listede yer almadı.
Yeni transfer Simon Falette'in yanı sıra İstanbulspor'dan takıma geri dönen Allahyar listeye dahil edildi.