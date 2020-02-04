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HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı kaldı!
04.02.2020 - 18:50 |

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği listede Alper Potuk'a yer verilmedi. Yeni transfer Falette ile İstanbulspor'dan dönen Allahyar listede yer aldı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de ikinci transfer tescil döneminin sona ermesinin ardından A Takım oyuncu listeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Devre arasında sarı-lacivertli yönetimin takım bulmasını istediği Alper Potuk, TFF'ye verilen listede yer almadı.

Yeni transfer Simon Falette'in yanı sıra İstanbulspor'dan takıma geri dönen Allahyar listeye dahil edildi.

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