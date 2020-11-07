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07.11.2020 - 21:41 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Altay Bayındır: "İlk yarıdaki kurtarışım"

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de

Son dakika - Fenerbahçe'de Altay Bayındır: "İlk yarıdaki kurtarışım"
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Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

"Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Çok güzel gol attılar. Çalışmaya devam edeceğiz. Sahada bize yakışır performans ortaya koymak istiyoruz. Bu bizim için bir hayırdır. Belki de aynaya daha iyi bakmamızı sağlar. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak."

"İlk yarıdaki kurtarışım sonrası maç böyle bitmese daha değerli olacaktı. Benim yapmam gereken daha iyi çalışmaya devam edip Fenerbahçe'ye katkı vermeye devam etmek olacak."

Son dakika - Fenerbahçede Altay Bayındır: İlk yarıdaki kurtarışım

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