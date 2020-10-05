05.10.2020 - 07:00 |
Son dakika | Fenerbahçe'de Bakasetas çalışması!
Transferde son dakika... Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor’dan Bakasetas için çalışmalar yapılıyor
Transfer döneminin bitmesine saatler kala yine hız arttıran Fenerbahçe’de Alanyaspor’dan Bakasetas için de çalışmalar yapılıyor. Hücumcu bir orta saha düşünen Erol Bulut, eski öğrencisinin alınmasını istedi.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki Yunan orta saha için para artı takas yoluyla resmi teklifini yaptı.
Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut