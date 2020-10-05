Son dakika | Fenerbahçe'de Bakasetas çalışması!

Transfer döneminin bitmesine saatler kala yine hız arttıran Fenerbahçe’de Alanyaspor’dan Bakasetas için de çalışmalar yapılıyor. Hücumcu bir orta saha düşünen Erol Bulut, eski öğrencisinin alınmasını istedi.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki Yunan orta saha için para artı takas yoluyla resmi teklifini yaptı.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut