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05.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Bakasetas çalışması!

Transferde son dakika... Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor’dan Bakasetas için çalışmalar yapılıyor

Son dakika | Fenerbahçe'de Bakasetas çalışması!
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Transfer döneminin bitmesine saatler kala yine hız arttıran Fenerbahçe’de Alanyaspor’dan Bakasetas için de çalışmalar yapılıyor. Hücumcu bir orta saha düşünen Erol Bulut, eski öğrencisinin alınmasını istedi.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki Yunan orta saha için para artı takas yoluyla resmi teklifini yaptı.

Son dakika | Fenerbahçede Bakasetas çalışması

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