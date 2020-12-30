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30.12.2020 - 15:29 |

Son Dakika | Fenerbahçe'de Belözoğlu operasyonu! Bizzat görüştü...

Transfer penceresinin açılmasına günler kala çalışmalara hız veren Emre Belözoğlu, Schalke 04'ün yıldızı Ahmet Kutucu ile bizzat görüşüyor.

Son Dakika | Fenerbahçe'de Belözoğlu operasyonu! Bizzat görüştü...
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Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Sarı Lacivertliler, kariyerini Schalke'de sürdüren Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.

Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı.

19 yaşındaki yıldız, Almanya'dan teklif alsa da tercihini Türkiye'den yana kullanmayı düşünüyor.

Son Dakika | Fenerbahçede Belözoğlu operasyonu Bizzat görüştü...

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