Son dakika - Fenerbahçe'de Beşiktaş öncesi Gökhan Gönül gelişmesi!

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Kasığındaki yırtılma nedeniyle en az bir haftaya daha ihtiyacı bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare’nin de sakatlanması nedeniyle beklenenden erken bir şekilde takıma katıldı. Maç saatine kadar durumu takip edilecek futbolcunun oynayıp oynamayacağına ağrılarına göre karar verilecek.

Beşiktaş derbisiyle iyi gidişini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe’de sağ bekteki belirsizlik, Gökhan Gönül’ün kendi limitlerini zorlamasıyla son buluyor. Sakatlığı nedeniyle son lig mücadelesinde Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Gökhan, takımla çalışmalara başladı.

Diğer sağ bek Nazım Sangare’nin Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olması, Gökhan’ın takıma dönüşünü daha da önemli hale getirdi. Kasık bölgesindeki yırtılma sebebiyle futbolcunun minimum bir haftaya daha ihtiyacı vardı. Nazım’ın da olmaması nedeniyle limitlerini zorlayan Gökhan Gönül beklenenden erken şekilde takıma katıldı.

Maç saatine kadar durumu yakından takip edilecek olan tecrübeli futbolcunun ağrılarına göre son karar verilecek.



Alternatifler hazır

Gökhan’ın yetişmeme ihtimaline karşı Lemos hazır tutuluyor. Uruguaylı futbolcu, Gökhan ve Nazım’ın yokluğunda Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11’de forma giymişti.

Sağ bek için konuşulan bir başka ihtimal ise Ozan Tufan... Ancak teknik ekip bu ihtimale sıcak bakmıyor. Çünkü orta sahada kariyerinin en etkili dönemlerinden birini yaşayan futbolcunun bu bölgeye çekilmesi orta sahayı zayıflatacak.