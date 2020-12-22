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22.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de cezalı Pelkas’ın yerine Thiam

Medipol Başakşehir maçı öncesi ilk 11 arayışındaki Fenerbahçe’de Mame Thiam formaya yakın duruyor.

Son dakika - Fenerbahçe'de cezalı Pelkas’ın yerine Thiam
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Medipol Başakşehir maçı öncesi ilk 11 arayışındaki Fenerbahçe’de Mame Thiam formaya yakın duruyor. Sezon başında da ilk 3 haftanın tamamında ilk 11’de yer alan Thiam, yeniden formaya geri dönüyor. Pelkas’ın sarı kart cezalısı olması ve Senegalli yıldızın antrenmanlardaki istekli görüntüsü nedeniyle bu yönde karar alınması düşünülüyor.
Thiam’ın fiziksel olarak da en hazır oyunculardan olduğu aktarılıyor. Bu nedenle özellikle sol açıkta oluşacak açığın Thiam’la kapatılması öngörülüyor. Sosa’nın da ilk 11’e geri dönmesi bekleniyor.

Kadro arayışı
Sarı-lacivertlilerde teknik heyet artık takımın ideal kadrosunu belirlemeye çalışıyor. Birçok oyuncu ne zaman oynayacağını ya da yedek kalacağını kestiremiyor. Takım içinde denge sağlamak adına teknik heyet herkesi rekabetin içine dahil etmek istese de bu durumu şu ana kadar olumlu sonuç vermedi. Dolayısıyla ideal 11'i belirlemek için çalışma başladı. Buna göre artık bu kadroda ısrar edilip mecbur kalmadıkça değişiklik yapılmayacak. Bu sayede takım sistemi ve omurgasının oturtulması hedefleniyor.

Toplantılar devam ediyor

Fenerbahçe'de kötü gidişata Gaziantep FK maçı da eklenirken önceki gün gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik heyet takımla bir toplantı yaptı. Karşılaşmanın detaylı analizinin ardından teknik heyetin bazı isimlerle de özel olarak görüştüğü ifade edildi. Yüz yüze yapılan toplantılarda Medipol Başakşehir maçı öncesi önemli konulara dikkat çekildiği belirtildi.

Son dakika - Fenerbahçede cezalı Pelkas’ın yerine Thiam

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