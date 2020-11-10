Son dakika - Fenerbahçe'de Cisse ve Perotti ilk 11’e girecek!

Milli aradan sonra Fenerbahçe 11’inde değişikler olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı ardından, “Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 haftayla ilgili performans düşüklüğü var.

Milli maçlardan sonra hep beraber göreceğiz kimler değişecek ya da değişmeyecek” demişti.

Bulut bu ifadesi ile iki ismi işaret etti. Valencia ve Samatta’nın milli ara sonrası kulübeye gelmesi planlanıyor. Samatta’nın yerine Cisse, Valencia’nın yerine ise Perotti ilk 11’e girecek. Aslında teknik heyet, Konyaspor maçında Samatta’yı kulübeye çekmeyi planlıyordu. Yıldız futbolcuya kendisini göstermesi için bir şans daha verildi. Ancak Tanzanyalı forvet bu fırsatı iyi değerlendiremedi.

Mert Hakan neden yedek?

Konyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe’de mağlubiyet yol kazası olarak görülürken takım ruhundan ödün verilmedi.

Puan kayıplarında daha çok kenetlenme konusunda kararlı olan sarı-lacivertli oyuncular maçı birlikte kaybettikleri düşüncesinde. Maç kaybedildiği zaman ortaya çıkan kadro eleştirileri de normal karşılanmakla birlikte birçoğunun altında bilgi eksikliği bulunuyor. Zamanının tamamını takımıyla birlikte geçiren ve hafta boyu oyuncularını yakından takip eden Teknik Direktör Erol Bulut’un yaptığı seçimlere futbolcular da saygı duyuyor.

Sezonun en önemli transferlerinden Mert Hakan Yandaş’ın oynamama sebebi kamuoyunda sorgulanırken aslında bunun cevabı da çok net. Sezon başı hazırlık maçları dahil tüm müsabakalarda forma giyen Mert Hakan, A Milli Takım’da sakatlandıktan sonra uzun süre takımla çalışma imkanı bulamadı. Kazanan takımı bozmama prensibine sahip olan Erol Bulut, Jose Sosa’nın sakatlığı sonrası PAOK’ta 10 numara oynayan Pelkas’ı o bölgeye çekti. Sakatlıktan yeni çıkan Ferdi’nin yerine de sol kanatta Thiam’ı görevlendirdi.

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