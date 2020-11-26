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26.11.2020 - 12:16 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Fenerbahçe'de derbi öncesi Perotti sevinci

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında yer almayan Diego Perotti, takımla çalışmalara başladı.

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Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pres çalışması uygulanan idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Perotti sevinci

Fenerbahçe'de bağırsak enfeksiyonu geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında yer almayan Diego Perotti, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve ülkesinde bulunan Enner Valencia'nın yanı sıra, Sinan Gümüş ile Nazım Sangare de katılmadı.

Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci takımdan ayrı salonda çalışırken, Gökhan Gönül düz koşulara devam etti.

Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin de salonda çalışmalara başladı.

Son dakika | Fenerbahçede derbi öncesi Perotti sevinci

 

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