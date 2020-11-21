Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti'den gol itirafı! "İyi oynamıyorduk ama..."

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Diego Perotti konuştu.

"Her oyuncu için gol atmak, attırmak zevktir. Bugün 2 gol attım. Çok mutluyum. Gollerimden önemlisi takımın 3 puan almasıydı. Maç beraberliğe dönmüştü ama farklı kazanmayı bildik. Takımımı kutluyorum."

"Gol atmak mutluluk verici. Golüm şu açıdan iyiydi, attığım 2. golden sonra oyuna hakimiyet kurduk. Yediğimiz golden sonra iyi oynamıyorduk aslında. Fenerbahçe'de performansımı artırıp takıma daha fazla yardımcı olacağımı umuyorum.

Filip Novak ise "Önceki maçımızı kaybetmiştik, üzerimizde bir baskı vardı. Bugün baskıyı üzerimizden kaldırdık, galip gelerek unuttuk ve önümüzdeki maça odaklandık." ifadelerini kullandı.