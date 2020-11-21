Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti'den gol itirafı! "İyi oynamıyorduk ama..."
21.11.2020 - 18:11 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti'den gol itirafı! "İyi oynamıyorduk ama..."

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Filip Novak ve Diego Perotti maçın ardından konuştu.

Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti'den gol itirafı! "İyi oynamıyorduk ama..."
ABONE OL

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden  Diego Perotti konuştu.

"Her oyuncu için gol atmak, attırmak zevktir. Bugün 2 gol attım. Çok mutluyum. Gollerimden önemlisi takımın 3 puan almasıydı. Maç beraberliğe dönmüştü ama farklı kazanmayı bildik. Takımımı kutluyorum."

"Gol atmak mutluluk verici. Golüm şu açıdan iyiydi, attığım 2. golden sonra oyuna hakimiyet kurduk. Yediğimiz golden sonra iyi oynamıyorduk aslında. Fenerbahçe'de performansımı artırıp takıma daha fazla yardımcı olacağımı umuyorum.

Filip Novak ise "Önceki maçımızı kaybetmiştik, üzerimizde bir baskı vardı. Bugün baskıyı üzerimizden kaldırdık, galip gelerek unuttuk ve önümüzdeki maça odaklandık." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Fenerbahçede Diego Perottiden gol itirafı İyi oynamıyorduk ama...

 

    Rıza Çalımbay isyan etti | 'Hakemleri artık ciddiye almıyorum'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı"
      "Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı"
    2. 'Emre Belözoğlu maçtan önce...'
      'Emre Belözoğlu maçtan önce...'
    3. Diego Perotti'den gol itirafı!
      Diego Perotti'den gol itirafı!
    4. CANLI | Villarreal - Real Madrid
      CANLI | Villarreal - Real Madrid
    5. Galatasaray farklı kazandı
      Galatasaray farklı kazandı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe

    Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe

    Burak Elmas: Tarih ne olursa olsun başkanlığa adayım

    Burak Elmas: Tarih ne olursa olsun başkanlığa adayım

    Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

    Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

    VakıfBank-Türk Hava Yolları: 2-3

    VakıfBank-Türk Hava Yolları: 2-3

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet