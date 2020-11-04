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04.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Erol Bulut özellikle istedi...

Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.

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Bulut uyarmıştı
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında sayısız fırsat bulmasına rağmen üç puanı son bölümlerde penaltı golü ile bulabildi. Bu bölümde dikkat çeken en önemli husus ise takımın panik yapmaması oldu. Teknik Direktör Erol Bulut bu durumu takımdan özel olarak istiyor. İlk oynanan Çaykur Rizespor maçında benzer bir panik havası oluşmuş ve bir daha bu şekilde oynamaması konusunda takım uyarılmıştı.

Takımı eleştirmedi
Hatay ile berabere kalınan maçta da rakip eksik kalmasına rağmen takımın aynı oyun düzeninde devam etmesi eleştirilmişti. Antalya maçında ise panik yapmamanın ve oyun disiplinine bağlı kalmanın karşılığı alındı. Erol Bulut maç sonu galibiyet ve oyundan dolayı takımını kutladı. Kaçan gol pozisyonları içinse takımını fazla eleştirmedi. Futbolda bu tip durumların olabileceğini ifade etti. 

Son dakika - Fenerbahçede dikkat çeken görüntü Erol Bulut özellikle istedi...

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