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16.02.2021 - 17:37 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas geliÅŸmesi!

SÃ¼per Lig'de GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±. Dimitris Pelkas'Ä±n takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Son dakika - Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas geliÅŸmesi!
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SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda 21 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma ve koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanÄ±n dar alanda gerÃ§ekleÅŸtirilen oyunlar ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

SakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle takÄ±mdan ayrÄ± kalan ve bir sÃ¼re Ã¶nce saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan Dimitris Pelkas'Ä±n takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

SakatlÄ±klarÄ± devam eden Luiz Gustavo, Filip Novak ve Ä°rfan Can Kahveci'nin ise bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalar eÅŸliÄŸinde antrenmanÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

FenerbahÃ§e, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

Son dakika - FenerbahÃ§ede Dimitris Pelkas geliÅŸmesi

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Son dakika - FenerbahÃ§ede Dimitris Pelkas geliÅŸmesi

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