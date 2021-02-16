SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda 21 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma ve koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanÄ±n dar alanda gerÃ§ekleÅŸtirilen oyunlar ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

SakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle takÄ±mdan ayrÄ± kalan ve bir sÃ¼re Ã¶nce saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan Dimitris Pelkas'Ä±n takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

SakatlÄ±klarÄ± devam eden Luiz Gustavo, Filip Novak ve Ä°rfan Can Kahveci'nin ise bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalar eÅŸliÄŸinde antrenmanÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

FenerbahÃ§e, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

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