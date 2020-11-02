Son dakika - Fenerbahçe'de Enner Valencia: "Çok gol kaçırdık"

Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken maç sonu Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

"İzmir'de ailesini kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe ailesi olarak yanlarındayız"

"Çok fazla pozisyon ürettik. Daha fazla konsantre olmamız gerekiyor. Gol pozisyonlarında sonuca ulaşmak için daha konsantre olmamız gerekiyor. Önemli olan bu şansları üretebilmek. Çünkü gün gelecek bunları daha çok gole çevireceğiz."