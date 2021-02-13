Son dakika - Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan gol itirafı!

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

Enner Valencia maç sonu "3 puan için mutluyuz. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı biraz daha kapandık. Yine de prese, baskıya devam edip 3 puanı almayı bildik. Bugün en önemlisi buydu. Takıma katkı da bulunsak iyi olabilirdi. Gol atınca daha çok mutlu oluyorsunuz. Sezon sonuna kadar aynı istikrarla devam etmeliyiz." dedi.

Nazım Sangare ise, "Çok kritik bir galibiyet. Çok savaştık. Rakip iyi baskı yaptı ve pas yapamadık. Daha iyi olacağız. Onlar da kazanmak istedi. Daha iyi konsantre olduk ve kazandık. 2. yarıda çok pas hataları yaptık. Daha iyi olacak, üstüne koya koya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.