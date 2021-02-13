Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan gol itirafı!
13.02.2021 - 21:24 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan gol itirafı!

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan gol itirafı!
ABONE OL

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

Enner Valencia maç sonu "3 puan için mutluyuz. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı biraz daha kapandık. Yine de prese, baskıya devam edip 3 puanı almayı bildik. Bugün en önemlisi buydu. Takıma katkı da bulunsak iyi olabilirdi. Gol atınca daha çok mutlu oluyorsunuz. Sezon sonuna kadar aynı istikrarla devam etmeliyiz." dedi.

Nazım Sangare ise, "Çok kritik bir galibiyet. Çok savaştık. Rakip iyi baskı yaptı ve pas yapamadık. Daha iyi olacağız. Onlar da kazanmak istedi. Daha iyi konsantre olduk ve kazandık. 2. yarıda çok pas hataları yaptık. Daha iyi olacak, üstüne koya koya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Fenerbahçede Enner Valenciadan gol itirafı

    Ali Koç: "Az bile ceza verdiler"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Erol Bulut: Ozan Tufan ve Sosa...
      Erol Bulut: Ozan Tufan ve Sosa...
    2. Thiam: "Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz"
      Thiam: "Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz"
    3. Enner Valencia'dan gol itirafı!
      Enner Valencia'dan gol itirafı!
    4. Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e yanıt!
      Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e yanıt!
    5. ‘Geleceğin Sporu’ HADO Avrupa Şampiyonası Türkiye’de Düzenlenecek!
      ‘Geleceğin Sporu’ HADO Avrupa Şampiyonası Türkiye’de Düzenlenecek!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arda Tamer Avcı, Ukrayna'da hafif sıklette UBO Kıtalararası şampiyonu oldu

    Arda Tamer Avcı, Ukrayna'da hafif sıklette UBO Kıtalararası şampiyonu oldu

    Bakan Kasapoğlu, Mardin'de sporcu ve gençlerle buluştu, "Genç Ofisi"nin açılışını gerçekleşti

    Bakan Kasapoğlu, Mardin'de sporcu ve gençlerle buluştu, "Genç Ofisi"nin açılışını gerçekleşti

    Ricardo Sa Pinto: "Maçı hak ettik"

    Ricardo Sa Pinto: "Maçı hak ettik"

    Son dakika - Alexandre Pato, Orlando City'e imza attı!

    Son dakika - Alexandre Pato, Orlando City'e imza attı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet