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04.01.2021 - 18:13 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut kadro tercihlerini açıkladı!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Erol Bulut maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut kadro tercihlerini açıkladı!
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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Erol Bulut maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BAY arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. İdmanlarda bazı şeyleri daha iyi çalıştık. Futbolcuların sakatlık ve hastalıklarını yaşıyoruz. Sahaya sürdüğümüz ilk 11 sakatlıklardan dolayı böyle. Yedek kulübesinde oturanların da hafif sakatlıkları var. Bu yüzden 11 böyle"

"Sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Başakşehir maçında 3 puan aldık, aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Dizilişimiz ve tercihlerimiz, bazı bölgelerde sakatlıktan ötürü böyle oldu."

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulut kadro tercihlerini açıkladı

Defansta sürpriz
Geçtiğimiz haftalarda birçok oyuncusu koronavirüse yakalanan ve son açıklamada tüm testlerin negatif çıktığı açıklanan sarı-lacivertlilerde iki sol bek Caner Erkin ve Filip Novak kadroda yer almazken, Serdar Aziz'e de yer verilmedi.

Fenerbahçe'de ayrıca sakatlığı bulunan Perotti, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi de kadroda bulunmadı. Öte yandan Erol Bulut'un hazırladığı defans hattında Sadık Çiftpınar, Tisserand, Luiz Gustavo ve Nazım Sangare'ye görev verildi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun, Lemos, Sosa, Ömer, Uğur, Eyüp, Gökhan, Ferdi, Cisse ve Samatta yer aldı.

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