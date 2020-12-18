Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut rotasyonu seçmedi!

Teknik Direktör Erol Bulut, Karacabey Belediye maçındaki kadro kararlarıyla dikkat çekti.

Rotasyonu fazla kullanmayan Bulut, yoğun bir fikstüre girilmesine karşın kaleci Altay, Luiz Gustavo, Sosa, Pelkas ve Mert Hakan’dan oluşan ilk 11’le çıktı. Hatta 46. dakikada Ozan Tufan da sahaya sürüldü. Kadıköy’deki yenilgiler sonrası hem moral hem de fizik olarak yıpranan isimler yerine daha genç oyuncuları kullanmayan Erol Bulut, bunun sıkıntılarını çekti. Sosa kasık ağrısı nedeniyle 45’te çıktı, Ozan Tufan ikinci yarıda sakatlık riski atlattı, arka adalesinde ağrı yaşadı ve kaleci Altay kırmızı kartla atıldı.

Özellikle 33 yaşındaki Gustavo ile Pelkas ağır zeminde 90 dakika oynadı.

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