Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut rotasyonu seçmedi!
18.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut rotasyonu seçmedi!

Fenerbahçe'de Karacabey Belediye maçında teknik direktör Erol Bulut'un kadro seçimleri dikkat çekti.

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut rotasyonu seçmedi!
ABONE OL

Teknik Direktör Erol Bulut, Karacabey Belediye maçındaki kadro kararlarıyla dikkat çekti.
Rotasyonu fazla kullanmayan Bulut, yoğun bir fikstüre girilmesine karşın kaleci Altay, Luiz Gustavo, Sosa, Pelkas ve Mert Hakan’dan oluşan ilk 11’le çıktı. Hatta 46. dakikada Ozan Tufan da sahaya sürüldü. Kadıköy’deki yenilgiler sonrası hem moral hem de fizik olarak yıpranan isimler yerine daha genç oyuncuları kullanmayan Erol Bulut, bunun sıkıntılarını çekti. Sosa kasık ağrısı nedeniyle 45’te çıktı, Ozan Tufan ikinci yarıda sakatlık riski atlattı, arka adalesinde ağrı yaşadı ve kaleci Altay kırmızı kartla atıldı.
Özellikle 33 yaşındaki Gustavo ile Pelkas ağır zeminde 90 dakika oynadı.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulut rotasyonu seçmedi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Bursaspor teklifi resmen açıkladı! Batuhan Kör ve Ali Akman...

Vedat Muriqi'nin Serie A'ya Uzanan Hikayesi

Beşiktaş'tan Rosier paylaşımı | 'Deli Yürek'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Güreş Dünya Kupası’nda 7 gümüş, 6 bronz!
    Güreş Dünya Kupası’nda 7 gümüş, 6 bronz!
  2. Fenerbahçe'de futbolcular söz verdi!
    Fenerbahçe'de futbolcular söz verdi!
  3. Bulut'tan Pelkas kararı! Muhtemel 11'ler...
    Bulut'tan Pelkas kararı! Muhtemel 11'ler...
  4. Yalçın'dan sürpriz sağ bek kararı!
    Yalçın'dan sürpriz sağ bek kararı!
  5. Trabzonspor'da 3 isim yeniden ilk 11'e dönüyor!
    Trabzonspor'da 3 isim yeniden ilk 11'e dönüyor!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza! Kaçıracağı maç sayısı...

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza! Kaçıracağı maç sayısı...

Bakan Kasapoğlu: "Talep edilen bir ülkeyiz"

Bakan Kasapoğlu: "Talep edilen bir ülkeyiz"

Borussia Dortmund'da Youssoufa Moukoko tarihe geçti

Borussia Dortmund'da Youssoufa Moukoko tarihe geçti

Milli güreşçiler, Dünya Kupası'nda takım halinde ikincisi oldu

Milli güreşçiler, Dünya Kupası'nda takım halinde ikincisi oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet