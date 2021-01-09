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09.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut taktik değiştirdi!

Fenerbahçe’de Erol Bulut bir yandan ideal oyun formatını oturtup bir yandan da skor almaya çalışıyordu. Ancak yaşnan sıkıntılar nedeniyle Bulut sonuca yönelik taktikler geliştiriyor.

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Sonuç odaklı sistem
Fenerbahçe’de artık öncelik sonuç olacak. Erol Bulut bir yandan ideal oyun formatını oturtup bir yandan da skor almaya çalışıyordu. Ancak bu ikisini birden yapmanın sıkıntıları söz konusuydu. Bu nedenle teknik heyet artık daha kısa vadeli düşünüp sonuca ve üç puana yönelik taktikler geliştiriyor. Bunun son örneği 2-1 kazanılan Alanyaspor maçında yaşandı. Teknik direktör Erol Bulut, son 3 lig maçında farkını ortaya koydu.

Rakiplerini şaşırttı
Genç hoca bu maçlar öncesinde kadro tercihleri ve hamleleriyle eleştirilmişti. Bulut, son 3 maçta aldığı kararlarla rakiplerini şaşırttı. İlk olarak Başakşehir maçında çift forvetli sistem ile sahada yer aldı. Kasımpaşa maçında Pelkas’ı artık kanat yerine merkezde oynattı. Son olarak Alanyaspor’a topu bırakarak fırsatları kovaladı ve enerjisini 90 dakikaya yaydı. Benzer bir taktik anlayışı BB Erzurum deplasmanında da olacak. 

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulut taktik değiştirdi

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