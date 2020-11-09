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09.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan futbolculara mesaj!

Fenerbahçe’de Konyaspor karşılaşmasının ardından bir değerlendirme yapıldı. Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, futbolculardan istekte bulundu.

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan futbolculara mesaj!
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Bu sezon ilk kez mağlup olan Fenerbahçe’de Konyaspor karşılaşmasının ardından bir değerlendirme yapıldı. Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli oyunculardan kafalarını kaldırmalarını istedi.
İlk olarak oyuncularına seslenen Erol Bulut, “Ben değil biz olmaya devam edeceğiz, bugüne kadar nasıl takım halinde kazandıysak bugün de hep birlikte kaybettik. Hatalarımızın farkına varacağız, bir daha tekrar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu da sadece kazandıkları zaman değil, kaybettiklerinde de takım olunması gerektiğinin altını çizdi ve bu maçın bir yol kazası olduğunu söyledi. Oyuncular da kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıda, kimin ne hata yaptığının bir öneminin olmadığını, konuşmak yerine daha çok çalışarak ileriye bakacaklarını dile getirdi.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulut ve Emre Belözoğlundan futbolculara mesaj

Analiz zamanı
Konyaspor yenilgisinde hatalarını kabul eden sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki VAR pozisyonuna çok üzüldü. Pelkas’ın skoru 1-0’a taşıyan şık golünün iptal edilmesinin maçın seyrini tamamen değiştirdiği aktarıldı. Gol kararının verilmesi halinde maçın çok daha başka bir görüntüde olacağı savunuldu. Kararın hatalı olduğu ve bariz bir golün sayılmadığı kaydedildi.
Erol Bulut ve yardımcıları, Konyaspor maçı için özel analizler hazırlayacak. Takımına 3 gün izin veren Bulut, Gençlerbirliği maçına kadar video toplantılar düzenleyecek. Teknik ekip maçtaki hataları ve yapılması gerekenleri futbolculara anlatacak.

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