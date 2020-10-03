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03.10.2020 - 18:29 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan kadro açıklaması!

Süper Lig'de Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan kadro açıklaması!
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Süper Lig'de Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"Geçen hafta Galatasaray ile oynadığımızda iyi oynadık. Tek eksik olan goldü. Bugün inşallah, pozisyonları daha iyi değerlendirebiliriz. Defans anlamında iyiyiz. Hücumda daha etkin olacağız bugün. Ona göre çalıştık."

"Bu takımda 25-26 futbolcu var. Zaman zaman ilk 21'de olmayacaklar, değişecek bu her hafta. Ligde 40, kupayla 48-50 maç önümüzde. O yüzden her futbolcuyu en iyi şekilde değerlendireceğiz."

Son dakika | Fenerbahçede Erol Buluttan kadro açıklaması

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