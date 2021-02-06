Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Onyekuru için özel önlem!

SENAD OK

Sarı-lacivertli teknik heyet, Galatasaray’a çok iyi bir geri dönüş yaparak 2 maçta 3 gol atan Nijeryalı yıldızı dikkatle izliyor. 21 yıllık serinin bittiği geçen sezonki maçta da savunma arkası koşularıyla etkili olan 23 yaşındaki oyuncuya engel olunması isteniyor.

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi için artık geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertli teknik heyet tüm önlemlerini hazırladı.

Ancak bugünkü maçta bir isme ayrı bir parantez açıldı. Fenerbahçe’de derbi maçında Henry Onyekuru için özel önlem alınıyor. Ocak ayında takıma katılan ve son 2 lig maçında 3 gol atan Nijeryalı oyuncunun başarılı performansı gözlerden kaçmıyor. Sarı-kırmızılılar özellikle eski oyuncusunun takıma tekrar katılmasıyla çıkışa geçti. Onyekuru’nun performansının yanı sıra, attığı goller de son iki maçta kazanılan 6 puanın en önemli faktörü oldu.

Geçen sezon Kadıköy’de Galatasaray’ın 3-1 kazandığı ve 21 yıllık galibiyet hasretini bitirdiği derbide de etkili olan ve savunma arkası koşularıyla takımının kazanmasında başrolü oynayan Onyekuru bir de gol atmıştı.

23 yaşındaki yıldız benzer performansı son oynadığı iki lig maçında da gösterdi. Tüm bu veriler ışığında teknik heyet, Onyekuru’nun savunma arkası koşularına engel olmak istiyor. Bu nedenle sarı-lacivertliler rakibine önde baskı yaparken dikkatli olacak. Çünkü bu sırada bırakılacak boşlukları Henry Onyekuru çok kolay cezalandırabiliyor.

Bu nedenle hücum hattından kaleye kadar tüm takımın bir bütün olarak savunma yapması planlanıyor.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut