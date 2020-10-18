Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Pelkas açıklaması!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

13 futbolcumuz milli takımlarına gitti, takımın yarısı yoktu. Göztepe'ye karşı kolay bir maç olmayacak. Dinamik ve tempolu bir takım. Galibiyetle devam etmek istiyoruz.

Pelkas'ın 11'de olması ile ilgili olarak Bulut, "Elimizde 25 tane ve kaliteli futbolcu var. Herkes hazır olacak. Bugün Pelkas için tercihimizi kullandık." dedi.