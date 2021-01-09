Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'u Mourinho 'doğruladı'

CELAL UMUT EREN

Tottenham-City örneği

Fenerbahçe’de zirve yolunda elde edilen 2-1’lik Alanyaspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Kurguladığı sistemle oyunu rakibe bırakarak, topla oynamada yüzde 71’e 29 geride olan Erol Bulut’un takımı, buna karşın kritik virajda 3 puanı alan taraf oldu. Benzer şekilde bu sezon Tottenham ile Manchester City’yi 2-0 yenen Jose Mourinho’nun tezi kanıtlandı. Erol Bulut’un tarzı City’ye karşı yüzde 66’ya 34 oynamayla kazanan Mourinho’yu akıllara getirdi.

Yenilgilerde tam tersi

Sarı-lacivertli ekip bu sezon yenildiği 3 maçta, Gaziantep ve Yeni Malatya’ya karşı yüzde 65’e 35, Beşiktaş önünde de yüzde 60’a 40 topa sahip olmuş ama sonuç alamamıştı. Ancak Fenerbahçe bu sezon Alanyaspor maçı gibi 3-1 kazanılan Trabzonspor mücadelesinde de topu rakibe bırakmış, yüzde 60’a 40 geride kalmıştı. Benzer şekilde Galatasaray derbisinde de deplasmanda yüzde 60’a 40’la topu rakibe veren Erol Bulut’un ekibi gol yemeden 1 puanı cebine koymuştu.

Alanya’da da bunu yapmıştı

Teknik Direktör Erol Bulut, Fenerbahçe’de bu sezon zaman zaman sergilediği ‘topu rakibe bırakma, skoru alma’ sistemini Alanyaspor’da da kullandı.

Özellikle büyük maçlarda bu şekilde sonuca giden Bulut’un sistemi hep işe yaradı. Geçen sezon Erol Bulut’lu Alanyaspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerken, Fenerbahçe yüzde 69’a yüzde 31 topla oynamaya hakimdi. Aynı şekilde Galatasaray’a karşı 4-1 kazanan Bulut’un Alanyaspor’u yüzde 69’a 31’le topla oynamada gerideydi.

‘Önemli olan doğru futbol’

Erol Bulut, F.Bahçe’ye gelmeden önce yaptığı röportajlarda büyük takımlarda bile olsa topa sahip olmaktan çok doğru oyunun daha önemli olduğunu savundu. Bulut, “Topa sahip olmak önemli ama topa doğru sahip olmak daha önemli. Sonuç alamadıktan sonra topa sahip olmuşsun ama bir şey kazandırmamış... Futbol artık bu noktaya geldi. Doğru oyun var. Örneğin büyük takımlarımız ligde topa sahip oluyorlar ama Avrupa’da büyük bir maça çıktıklarında tam tersi oluyor. Önemli olan doğru oyun” diyordu.

‘Skora baksın’

Alanyaspor galibiyeti sonrası başta rakip teknik direktör Çağdaş Atan olmak üzere ‘yüzde 71’e 29’luk’ topla oynama rakamları gözlerden kaçmadı. Erol Bulut’un maç sonu açıklamaları ve 22 Kasım 2020’de Manchester City’yi benzer yöntemle 2-0 yenen Jose Mourinho’nun sözleri birbirine çok benzedi. Çağdaş Atan’ın oyun eleştirisine net ve kısa konuşan Bulut, “Çağdaş hoca skora baksın” derken, ‘Yüzde 70’e yüzde 30’ geri düştüğünüz anlar oldu’ sorusuna Mourinho, “İsterlerse topu eve götürsünler. 3 puanı ben aldım” yanıtını vermişti.

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