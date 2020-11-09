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09.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'un dikkat çeken değişiklik haritası!

Beş değişiklik hakkı ligimizde uygulansa da Erol Bulut, her maça göre farklı hamleler yaptı. 8 haftanın ortalaması 4 olurken, genç hoca geniş kadroya karşın sadece 2 kez tüm hakkını kullandı

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'un dikkat çeken değişiklik haritası!
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Dünyada koronavirüs pandemisi başladığından beri UEFA ve IFAB tarafından özel izinle yapılan 5 oyuncu değişikliği bilhassa Erol Bulut döneminde her maça göre farklı değerlendiriliyor.

Bu sezon geniş ve alternatifli kadrosuyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde 8 haftalık süreçte genelde rakibe göre bir değişiklik hamlesi izlendi. Dünyada koronavirüs pandemisi başladığından beri UEFA ve IFAB tarafından özel izinle yapılan 5 oyuncu değişikliği bilhassa Erol Bulut döneminde her maça göre farklı değerlendiriliyor. Bu sezon geniş ve alternatifli kadrosuyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde 8 haftalık süreçte genelde rakibe göre bir değişiklik hamlesi izlendi. Süper Lig’de 8 haftalık sürecin ortalaması 4 olarak ortaya çıktı. Erol Bulut ve teknik ekibi, Çaykur Rizespor maçıyla başlayıp Konyaspor karşılaşmasına kadar gelen sürede hem transferlerin gelişi hem de maçların zorluğuna göre hamleler yaptı.

Özellikle Konyaspor maçında Mert Hakan’ın süre almaması ve 5 değişiklik hakkının kullanılmaması sonrası gündem hamleler oldu.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulutun dikkat çeken değişiklik haritası

 İşte hafta hafta değişiklik sayıları:
Ç.Rizespor (4): Valencia, Sinan, Ozan, Sosan
Hatayspor (5): Sosa, Sinan, Mert Hakan, Novak, Denizn
Galatasaray (3): Samatta, Ferdi, Mert Hakann
Karagümrük (4): Mert Hakan, Sinan, Tolga, Cissen
Göztepe (4): Mert Hakan, Ferdi, Sinan, Cissen
Trabzonspor (4): Novak, Mert Hakan, Cisse, Ademin
Antalyaspor (5): Perotti, Cisse, Mert Hakan, Sinan, Ademin
Konyaspor (4): Perotti, Cisse, Ferdi, Ademi

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