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08.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kararları dikkat çekti!

Galatasaray’a evinde kaybederek hem liderlikten inen hem de derbi üzüntüsü yaşayan Fenerbahçe’de teknik heyetin kararları çok tartışıldı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kararları dikkat çekti!
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CELAL UMUT EREN

Hatayspor maçının ikinci yarısındaki kötü futbol ile Gustavo ve Pelkas gibi kilit isimlerin eksikliğine Erol Bulut’un hatalı hamleleri de eklenince Kadıköy’de keyifler kaçtı. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğün yanısıra puan avantajını da bıraktı.

Fenerbahçe’de Galatasaray yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor. Sahasında ezeli rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve Erol Bulut’un hamleleri tartışılıyor. Hatayspor maçının ikinci yarısındaki kötü futbol ve Altay’ın devleşmesi sonrası Galatasaray derbisine daha farklı hazırlanması beklenen Fenerbahçe’nin özellikle maça başladığı görüntü hayal kırıklığı yarattı.
Her ne kadar pozisyon üstünlüğü olsa da beklenen derbi futbolu sahaya yansıtılamadı. Ayrıca Gustavo ve Pelkas gibi iki kilit ismin eksikliğine kenar yönetimin hatalı hamleleri de eklenince sıkıntı büyüdü.
Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılılara karşı hem psikolojik üstünlüğünü yitirdi hem de puan farkını açma avantajını kaçırıp liderlikten indi. Hem Hatayspor deplasmanı hem de Galatasaray derbisinde Erol Bulut’un aldığı arka arkaya kararlar şöyle sıralandı:
-Gustavo’nun sakatlanarak çıkmasının ardından Hatayspor maçında Samatta oyuna girdi, takımın savunma gücü azaldı, kaleci Altay sayesinde 3 puan kurtarıldı.
-Hatay’da omzundan operasyon geçiren ve sadece takımla 3 antrenman yapan Ferdi sahaya sürüldü.
-Galatasaray derbisinde de 3 haftadır sakat olan ve sadece 3 antrenman yapmış Sinan, takım 1-0 geriyken hamle oyuncusu oldu.
-Hatay ve G.Saray maçlarının en çok top kaybeden ismi Mert Hakan, iki maça da 11 başladı, birinde 90 dakika oynadı, diğerinde 63 dakika.
-Hatay ve G.Saray maçlarında sonradan oyuna giren Papiss Cisse hiçbir varlık gösteremedi.
-Yenilgisiz geçilen 9 haftalık dönemde 5 gol atan Thiam, Galatasaray derbisinde bir anda kesildi, süre bile verilmedi.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulutun kararları dikkat çekti

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