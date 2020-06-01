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01.06.2020 - 08:28 | | SABAH

Son dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra bir ilk

Fenerbahçe ilk kez bu kadar uzun süre teknik direktörsüz kaldı. Ersun Yanal’ın 1 Mart’ta görevi bırakmasının ardından başlayan arayış henüz sonuçlanmadı. Kanarya, daha önce 2003’te Daum göreve gelmeden önce 86 gün teknik adamsız yola devam etmişti.

Son dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra bir ilk
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Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden 1 Mart tarihinde Ersun Yanal'la yolların ayrıldığı ve tecrübeli teknik direktörün Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak olan maçta son kez takımın başında yer alacağı açıklanmıştı.

Bu duyurunun ardından tam 91 gün geçti. Ancak yönetim, Ersun Yanal'ın yerine koyacağı ismi henüz bulamadı. Sarı-lacivertlilerde 1990'lı yılların başından bu yana ilk kez bu kadar teknik direktörlük koltuğu boş kaldı.

Fenerbahçe daha önce en fazla 2003 yılında Christoph Daum göreve gelmeden önce 86 gün hocasız kalmıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası 12 Haziran'da oynayacağı Kayserispor maçında sahaya Pro Lisanslı Altyapı Koordinatörü Serdar Dayat yönetiminde çıkması bekleniyor. 

Son dakika | Fenerbahçede Ersun Yanaldan sonra bir ilk

Son dakika | Fenerbahçede Ersun Yanaldan sonra bir ilk

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