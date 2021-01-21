Son dakika | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku

21 yaşındaki oyuncuyu daha önce platin takılmıştı. Ferdi, yapılacak muayenenin ardından bu platinlerin alınması için ameliyat masasına yatabilir.

Genç futbolcu, ekim ayında da omzundaki ağrılar nedeniyle takımından ayrı kalmış, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyememişti. Ferdi bu sezon 17 resmi maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.