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15.01.2021 - 23:33 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Filip Novak gelişmesi!

KE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Jose Sosa, Gökhan Gönül, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci özel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi. Filip Novak ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Filip Novak gelişmesi!
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Süper Lig'in 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. 

Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ilk 11'de çıkan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. 

Jose Sosa, Gökhan Gönül, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci özel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi. Filip Novak ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Öte yandan antrenman öncesinde 27 yaşına giren Sinan Gümüş'ün doğum günü kutlandı. Sinan, kutlamada teknik heyete ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. 

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Son dakika - Fenerbahçede Filip Novak gelişmesi

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