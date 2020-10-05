Son dakika | Fenerbahçe'de forvete sürpriz Kemal Ademi!

Fenerbahçe’de transfer döneminin son gününde sürpriz hamleler dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Basel’in 24 yaşındaki forveti Kemal Ademi’yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Kosova asıllı İsviçreli golcünün kulübü Basel’le prensip anlaşması sağlandığı vurgulandı. Fenerbahçe’den yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir” denildi.

Ademi geçen sezon Basel formasıyla 43 resmi maça çıkarken 15 gol attı, 6 asist yaptı. Genç oyuncu bu sezon ise Basel’de sadece 2 Avrupa Ligi maçına çıktı ama gol atamadı. 1.98 boyunda olan ve direkt olarak forvet bölgesinde görev alan Kemal Ademi, bu sezon 17. transfer oldu.



Forvet hattına 3. isim olarak katılan yıldız isim daha önce Almanya’da Hoffenheim’da ve yine İsviçre’de N.Xamax kulüplerinde forma giymişti. Hemen ardından ofansif orta saha transferi için düğmeye basıldı.

Yunanistan’da PAOK’ta oynayan Dimitris Pelkas’a resmi teklif yapıldı. Sarı-lacivertliler, PAOK’a 1.5 milyon euro ve gelecek satışlar için pay verme teklifini götürdü. PAOK’ta 201 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha 44 gol atıp 32 asist yaptı.

Pelkas bu sezon da 4 resmi maçta 2 gol kaydetti. Her iki oyuncunun temsilciliklerinin Rogon’da olması gözlerden kaçmadı.

Ozan Tufan'ın Dalgalı Kariyeri