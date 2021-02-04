Son dakika - Fenerbahçe'de Galatasaray öncesi Luiz Gustavo şoku!

Fenerbahçe'de derbi öncesi Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Tedavisi süren Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.

Trt Spor'un haberine göre; Luiz Gustavo'nun, Galatasaray derbisinde oynama ihtimali düşük.

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına çıkmayan Luiz Gustavo’nun arka adale yan kısmında ödem var. Ödemin dağılması için doktorların yoğun bir çabası sarfettiği belirtilirken, derbide oynayıp oynamayacağı şu an için belli değil.