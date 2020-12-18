Son dakika - Fenerbahçe'de Gaziantep maçında forma Nazım Sangare'nin

Ligde yeniden istikrarlı sonuçlar almak isteyen Fenerbahçe’de Gaziantep maçında sağ beke Nazım Sangare’nin geçmesi bekleniyor. Gökhan Gönül’ün düşen formu ve sakatlığının getirdiği fiziksel sorun nedeniyle Sangare’nin ilk 11’de olması düşünülüyor. Sakatlığını tamamen atlatan 26 yaşındaki sağ bek, Karacabey maçında da sahanın iyilerinden oldu ve atılan golün ortasını yapan isimdi. Nazım Sangare bu sezon ligde sadece 3-2 kazanılan Göztepe deplasmanında ilk 11’de yer aldı.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin