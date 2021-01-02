Son dakika - Fenerbahçe'de gözler forvetlere döndü! 3 günde 1 maç...

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertlilerde 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak 3 günde 1 maç trafiğinde takımın golcüleri büyük önem taşıyacak. İlk 14 haftada beklenen etkiyi veremeyen yıldızların bu zor süreçte sorumluluğu alması istenecek

Fenerbahçe, Süper Lig’de 16. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçıyla beraber yeni bir döneme girecek. Sarı-lacivertliler ocak ayında 25 günde tam 7 maça çıkacak. Bu süre zarfında takımın forvetleri büyük önem taşıyacak.

Teknik direktör Erol Bulut’un kadrosunda hücum hattında ve forvette oynayabilen 5 ayrı isim bulunuyor. Samatta ve Valencia sakatlıktan dönerken, Cisse, Thiam ve Ademi de hazır bekliyor. Özellikle Samatta’nın dönüşü olumlu karşılanıyor.

Sezon başından bu yana 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 ve 3-4-3 sistemlerini kullanan Erol Bulut artık forvetleri ön plana çıkarmak istiyor. Bu sezon Cisse 3 gol atarken, Samatta 2 ve Valencia 1 gol kaydetti.

Ligde 27 golle Gaziantep’le birlikte en skorer 2 takımdan biri olan sarı-lacivertliler buna karşın forvetlerden sadece 6 kez gol katkısı aldı. Artık bu durumun tersine dönmesi planlanıyor.



Belçika’da Genk tarihinin en golcüsü olan ve gol krallığı kazanan Samatta, Premier Lig ile Bundesliga tecrübesi olan ve Alanyaspor’da 2 sezonda 38 gol atan Cisse, pivot santrfor Ademi, Kasımpaşa’da geçen sezon forvette 12 gol kaydeden Thiam ve 2014 Dünya Kupası’nda Ekvador Milli Takımı’nın forveti olan Valencia ciddi deneyimleri olan isimler.

14. haftadaki Başakşehir maçında da çift forvet kullanan teknik direktör Erol Bulut, yoğun fikstürde yeniden 4-4-2 taktiğini kullanacak. 4-3-3 taktiğini de benimseyen genç hoca, elinde çok yönlü 5 forvetin olmasının avantajını artık kullanmayı hedefliyor.

Az skor katkısı

Süper Lig’de 14 maçta 27 gol atan Fenerbahçe’de forvetler tam anlamıyla ağırlığını koyamadı. Takımın da en skorerlerinden olan ve ligde 3 golü bulunan Papiss Cisse öne çıkan isim. 4. haftadaki Karagümrük maçında 2 gol attıktan sonra sessizliğe bürünen, 4 haftadır da sakat olan Samatta artık hızlı bir dönüş amaçlıyor. Bu sezon yalnızca Trabzonspor maçında ağları havalandırabilen Valencia da 1 aya yaklaşan sakatlığından kurtuldu. Bu 3 isim toplamda 6 gollük katkı sundu.

Seç, beğen, al

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut’un elinde bol alternatifli bir forvet grubu var. İşte Fenerbahçe’nin direkt forvet oynayabilen 5 golcüsü:

- Mbwana Samatta: 2018-19 Belçika gol kralı oldu. Genk’te bir sezonda 32 gol atan tek futbolcu.

- Papiss Cisse: Premier Lig ve Bundesliga’da oynadı. Geçen sezon 23 golle Sörloth’un arkasından gol krallığında ikinci oldu.

- Enner Valencia: Ekvador Milli Takımı’nın 2014 Dünya Kupası’nda forvetiydi. Dünya Kupası’nda 4 maçta 2 gol attı.

- Mame Thiam: Süper Lig’de Kasımpaşa’da geçen sezon Koita ile beraber forvet oynadı ve ligde tam 12 gol kaydetti.

- Kemal Ademi: Hem İsviçre hem de Kosova Milli Takımları tarafından çok istendi. Geçen sezon Basel’de İsviçre’de 26 lig maçında 13 gol 5 asistle 18 gole direkt etki etti.

Samatta’ya övgü

Belçika’nın Genk kulübü eski yıldızları Mbwana Samatta’yı unutmadı. Kulübün sosyal medya hesapları 2020 yılının son günlerinde ‘Unutulmaz yıldızlar’ köşesi adında bir paylaşım başlattı. Samatta için de ‘kulüp efsanesi’ ve ‘tüm zamanların en golcüsü’ unvanları verildi.

Samatta da kendi sosyal medya hesaplarından videoları paylaşarak, “Benim için büyük bir onur ve mutluluk. Genk ailesi her zaman kalbimdesiniz” yanıtını yayınladı.

İşte yoğun fikstür

Süper Lig ve kupada birbirinden kritik maçlara çıkacak Fenerbahçe’de hem 4 maç pazartesi, 2 maç perşembe olacak. Ocak ayı içerisinde toplamda 6 resmi maç yapılacak. İşte sarı-lacivertlilerin yoğun fikstürü:

4 Ocak: Kasımpaşa (d)

7 Ocak: Alanya

11 Ocak: BB Erzurum (d)

14 Ocak: Kasımpaşa (kupa)

18 Ocak: Ankaragücü

21 Ocak: Sivasspor (d)

25 Ocak: Kayserispor

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