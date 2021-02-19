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19.02.2021 - 18:06 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Göztepe hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Luiz Gustavo..

SÃ¼per Lig'de GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â Luiz Gustavo, Filip Novak ve Ä°rfan Can Kahveci'nin bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla antrenmanÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Son dakika - Fenerbahçe'de Göztepe hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Luiz Gustavo..
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SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda 21 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma ve Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

PasÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift kale maÃ§la sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len idmanÄ±n taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Luiz Gustavo, Filip Novak ve Ä°rfan Can Kahveci'nin bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla antrenmanÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

FenerbahÃ§e, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± idmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.

Son dakika - FenerbahÃ§ede GÃ¶ztepe hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± Luiz Gustavo..

Son dakika - FenerbahÃ§ede GÃ¶ztepe hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± Luiz Gustavo..

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