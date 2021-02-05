Son dakika - Fenerbahçe'de Gustavo satrancı!

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Galatasaray’ı yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe’de Luiz Gustavo belirsizliği sürüyor. Hatayspor maçında sakatlanan ve dizinde ödem belirlenen Brezilyalı futbolcunun durumu yarın belli olacak.



Teknik heyet derbi planını hazırlamaya başladı. Gustavo henüz çalışmalara katılamadığı için sarı-lacivertliler alternatif bir plan üzerinde duruyor. Gustavo maça yetişemezse savunmanın önünde Ozan Tufan görev yapacak. Ozan’ın önünde ise Sosa ile Mert Hakan yer alacak. İlk plan bu üçlü üzerine kuruldu. Gustavo hazır hale gelirse Mert Hakan kenara gelecek.



Sağlık heyeti Gustavo’yu derbiye yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Futbolcunun yokluğunda sarı-lacivetliler ezeli rakibine geçen sezon mağlup olmuştu. Bu maçta orta sahada yaşanan sıkıntılar takımın tüm dengesini bozmuştu. Galatasaray, Kadıköy’deki derbide birçok pozisyona girmiş ve maçı 3-1 kazanmıştı.



Hatayspor maçında ikinci yarı sakatlığı yüzünden oyundan çıkmak zorunda kalan Gustavo’nun yokluğunda sarı-lacivertliler zor anlar yaşadı. Kaleci Altay’ın devleştiği maçta üç puan adeta mucizevi şekilde geldi.



Fenerbahçe’de Gustavo dışında Pelkas’ın da sakatlığı devam ediyor. Gustavo savunma ile orta sahayı bağlarken Pelkas da orta saha ile hücum hattı arasında benzer bir görevi üstleniyor. Pelkas sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek. Gustavo da olmazsa sarı-lacivetliler orta sahanın en kritik iki isminden yoksun mücadele etmek zorunda kalacak.