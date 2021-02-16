Son dakika - Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor! Mesut Özil...

SENAD OK

Fenerbahçe ligde zirve yarışından kopmak istemezken, şimdiden gözünü Trabzonspor deplasmanına dikti.

Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk mücadelesi maç maç düşünülse de, iki hafta sonra oynanacak olan Trabzonspor maçına sorunsuz ve tam kadro olarak çıkmanın planları yapılıyor. Bu sezon bir türlü istenen oyununu ortaya koyamayan Fenerbahçe’de Mesut Özil’in takıma dahil olmasıyla ciddi bir toparlanma yaşandı. Son Karagümrük maçında öne geçtikten sonra topun hakimi olan takımda Mesut Özil’in oyunu yönlendirmesi sayesinde sahada uzun süre sonra etkili bir oyun vardı. Maçı 3-0’a getirip, skoru erken koparacak fırsatlar yakalansa da bunlar değerlendirilemedi.



Takımın lideri

Mesut’un artık takımın lideri olduğu görüşünde birleşildi. Ancak yıldız futbolcunun çevresi de önemli hale geldi. Sakatlıkları bulunan Pelkas, Gustavo ve İrfan Can’ın takıma katılmasıyla birlikte Mesut’a ayak uyduracak oyuncu sayısı artacak. Bu da takımın oyununun daha etkili olması demek... Pelkas iyileşti ve bugünden itibaren takıma katılacak.

Bu hafta oynanacak Göztepe maçında sahaya çıkacak olan Yunan yıldız, Mesut’un da takımda en beğendiği isim olarak öne çıkıyor. Göztepe karşılaşması sonrası sarı-lacivertlileri zorlu bir deplasman bekliyor. Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle birlikte şampiyonluk yarışına dahil olan Trabzonspor mücadelesi bir anlamda altı puanlık bir maç olacak.

Bu müsabakada da Gustavo ve İrfan Can’ın sahada olması planlanıyor. Bu durum gerçekleşirse Fenerbahçe bu sezon belki de en güçlü haliyle sahada olacak ve Trabzonspor karşısına çıkacak.