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22.12.2020 - 12:27 |

Son dakika - Fenerbahçe'de iki Covid-19 pozitif vakası birden

Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesi bir futbolcu ve bir idari personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Fenerbahçe'de iki Covid-19 pozitif vakası birden
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Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun ve bir idari personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

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