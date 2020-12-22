22.12.2020 - 12:27 |
Son dakika - Fenerbahçe'de iki Covid-19 pozitif vakası birden
Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesi bir futbolcu ve bir idari personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun ve bir idari personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."