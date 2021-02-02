Son dakika | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gerçeği! Transfer...
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferinin perde arkasında ise birçok artı yer alıyor. Galatasaray'a atılan çalımın yanı sıra harcama limitlerindeki detay da dikkat çekiyor. İşte İrfan Can transferinin ayrıntıları...
Galatasaray ile İrfan Can Kahveci için girilen rekabette kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Milli futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir hamleden çok sayıda kazanç çıkardı. Ezeli rakibine çalım atan Kanarya, harcama limitlerini de kullanmış oldu.
YANACAK OLAN LİMİTLER KULLANILDI
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ve Jailson'dan elde ettiği bonservis geliri sezon sonu kullanılamayacaktı. Bu bonservis geliriyle geleceğe sağlam bir yatırım yapılmış oldu. Kanarya, İrfan Can'ı alarak hem rakibine çalım attı hem de bu geliri kullanmış oldu. Sarı-lacivertliler İrfan Can'ı almasaydı bu parayı yaz transfer döneminde kullanamayacaktı.
EZELİ RAKİBİNİN ELİ ZAYIFLADI
Galatasaray, transferi bitirmek üzereyken devreye girildi ve İrfan Can kadroya katıldı. Böylelikle Fenerbahçe, ezeli rakibinin güçlenmesini engellemiş oldu.
SEZON SONUNA HİÇ İŞ BIRAKILMADI
Fenerbahçe, Sosa'dan beklediği verimi alamadığı için sezon sonunda orta saha oyuncusu arayacaktı. İrfan transferiyle sezon sonuna iş bırakılmadı ve sorun erkenden çözüldü.
A MİLLİ OYUNCU KADROYA KATILDI
Daha önce çok uğraşılmasına rağmen gerçekleştirilemeyen İrfan Can transferi bu kez sonlandırıldı. Fenerbahçe A Milli Takım'ın önemli bir parçasını kadrosuna dahil etti.